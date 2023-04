Mentre Roma e Sampdoria si sfidano sul terreno dell'Olimpico, arriva una notizia che sicuramente non farà troppo piacere ai tifosi blucerchiati. Le telecamere, infatti, hanno inquadrato sulle tribune dello stadio della Capitale l'ex presidente Massimo Ferrero.



Il Viperetta era già comparso proprio all'Olimpico in occasione della partita con la Lazio, approfittando dell'accredito che gli era stato concesso da Sport e Salute s.p.a. La presenza dell'imprenditore romano era stata già ventilata nei giorni scorsi, da capire se adesso si presenterà anche in casa, considerando che l'ultima volta era stato costretto a fuggire dal Ferraris usando i tunnel sotto allo stadio per evitare i tifosi doriani.