si affrontano all'Olimpico nella 19esima e ultima giornata del girone di andata di Serie A. I giallorossi di, reduci dalla rotonda vittoria sull'Atalanta a Bergamo, cercano il terzo successo consecutivo, dopo quello con gli orobici e la vittoria sullo Spezia, con, occupato proprio dall'Atalanta. Dall'altra parte della barricata ci sono i blucerchiati di, che in classifica hanno 19 punti e sono reduci dal pareggio casalingo con il Venezia e dalla bella vittoria nel derby con il Genoa. Per quanto riguarda inel massimo campionato italiano, il bilancio parla di, 40 dei blucerchiati e 35 pareggi. Una vittoria a testa, invece, nella passata stagione: 1-0 per la Roma con gol di Dzeko, 2-0 per la Sampdoria con reti di Adrien Silva e Jankto. Oggi tutti in campo alle 18.30,: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.: Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, A. Silva, Ekdal, Askildsen; Caputo, Gabbiadini.​