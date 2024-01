Roma, Sanches aspetta una chiamata da Francia o Portogallo



La Roma vorrebbe rispedire Renato Sanches al Psg che però ha fatto sapere di non voler riaccogliere il calciatore in rosa. L'unica via d'uscita è rappresentata dalla possibilità di trovare in questa sessione di calciomercato un altro club che prenda il calciatore in prestito fino a giugno. Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il giocatore non è convinto dalla possibilità di andare al Besiktas, all'Olympiacos e al Paok. Il giocatore ex PSG aspetta un'offerta dal campionato francese o da quello portoghese. Nel frattempo, la Roma rimane ferma perché, prima di poter prendere un altro giocatore, è costretta a cedere un giocatore della rosa e Renato Sanches, visto il suo irrisorio contributo offerto finora, sarebbe il calciatore ideale per lasciare il club.