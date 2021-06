La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il general manager Tiago Pinto ha come obiettivo principale quello di allegerire il monte ingaggi e sfoltire una rosa che conta più di quaranta giocatori. I giallorossi starebbero pensando alla rescissione del contratto con buonuscita per Davide Santon. Il terzino, che non rientra più nei piani del club e di Mourinho, potrà così lasciare Trigoria e individuare liberamente un'altra destinazione.