Davide Santon, terzino della Roma, ha toccato diversi tempi durante una diretta su Instagram, tra cui le sue intenzioni per il futuro ed il rapporto con Alessandro Florenzi: "Voglio restare a Roma, qui sto molto bene. Desidero di vincere qualcosa con questa squadra. Si sta benissimo in questa città, anche se è molto grande. Ci vogliono almeno 40-50 minuti di macchina per spostarsi, puoi fare passeggiate in centro ma anche al mare. Il clima poi è sempre caldo. Florenzi? Sento Alessandro ogni giorno, ma non parliamo mai di mercato. Al momento non possiamo saperlo se resterà o meno".