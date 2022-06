. Dopo la conquista della Conference League, i giallorossi preparano le mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho e in mezzo al campo si profila un via vai di primo livello. L'unico certo di restare, d'altronde, è: i dubbi delle scorse settimane si sono diradati, mentre il giocatore prende tempo ("Futuro? Vedremo dopo la Nazionale") proseguono i contatti tra le parti e. Certa la presenza del capitano, anche se in posizione più avanzata. Con loro si ragiona sulle situazioni dei giovani. Ma il resto è un rebus., che ha rifiutato la proposta di rinnovo presentata dalla Roma ed è destinato a vestire la maglia dell'Inter. Mourinho ha confermato le sensazioni delle ultime settimane, la società giallorossa non ha alcuna intenzione di versare al Porto i 13 milioni di euro pattuiti per il diritto di riscatto: rinnovo del prestito o forte sconto portando la cifra a 7-8 milioni, queste le condizioni della Roma alle quali, tuttavia, i Dragoes non intendono sottostare; intanto per Sergio Oliveira si fanno avanti altre pretendenti come ilche già voleva il centrocampista con sé a Firenze (proprio il mancato acquisto fu uno dei motivi della brusca rottura). Al passo d'addio anche, sul quale è forte il pressing del Marsiglia, si cercano acquirenti anche per- Tante uscite in cantiere, ma la Roma si muove anche per garantire a Mourinho sostituti di livello e sesono le suggestioni più intriganti per compensare la partenza di Mkhitaryan, ben più decisi sono i movimenti per quanto riguarda il regista e le mezzali. Nella prima categoria rientra, grande ex tornato in orbita negli ultimi giorni e più che una semplice idea per i giallorossi: l'argentino piace e non poco a Mourinho, che già aveva provato a prelevarlo al Tottenham, il problema resta l'ingaggio da 7 milioni percepito al PSG. Nelle ultime ore a Trigoria è circolato il nome di: la Roma vuole un grande nome a centrocampo, un colpo 'alla Abraham', e il portoghese del Wolverhampton convince, più didell'Aston Villa. Non solo all'estero, Tiago Pinto studia anche il mercato italiano:resta in orbita, recentemente è stato effettuato anche un sondaggio perdell'Udinese. Lavori in corso: la nuova Roma prepara una rivoluzione in mezzo al campo.