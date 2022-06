La regia di Mendes, ma non solo. Il centrocampo della Roma è in attesa di una rivoluzione senza precedenti e tra i tanti nomi usciti nell’ultimo mese c’è una fiamma che si è riacceso nelle ultime ore, scrive Leggo. Oltre a Frattesi potrebbe tornare a Trigoria anche Leandro Paredes. L’argentino è stato messo sulla lista nera di Mbappé nel Psg e ha il contratto in scadenza nel 2023. Il prezzo è d’occasione: meno di 20 milioni. E lo stipendio sarebbe attutito dal Decreto Crescita. Pinto ne ha parlato un paio di mesi fa con l’entourage di Paredes che ha aspettato una chiamata dal Real Madrid. Quella chiamata non è ancora arrivata e ora la pista è di nuovo accesa anche perché la Juve sembra aver virato altrove.