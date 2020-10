Mirante in campionato, Pau Lopez in Europa League. Come scrive La Repubblica, il giovedì della prossima settimana, i giallorossi voleranno a Berna per affrontare lo Young Boys. E Fonseca dovrebbe cominciare ad alternare tra i pali Mirante, confermato in campionato, e Pau Lopez, rispolverato e rimotivato per la coppa. Il portiere spagnolo è stato scavalcato dal collegai, ma dovrà necessariamente ritrovare una continuità di rendimento, per riuscire quantomeno ad avere mercato tra la finestra di gennaio e la prossima estate.