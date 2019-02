Le voci che si sono rincorse nelle ultime ore circa un possibile incontro tra Maurizio Sarri e Franco Baldini non trovano riscontro nelle parole dell’attuale allenatore del Chelsea. "Una bella cazzata": così ha risposto Sarri ai microfoni dell’emittente satellitare nel post partita del match vinto contro il Malmoe in Europa League. “L'ultima volta che ho sentito Franco era in Sudafrica - ha aggiunto Sarri - penso sia ancora lì”. ​"Nessun contatto con la Roma, ho un contratto con il Chelsea anche per la prossima stagione, è impossibile per me - ha proseguito il tecnico del Chelsea. C'è anche chi ha detto di avermi visto a cena a Londra con Baldini, ma l'ultima volta che l'ho sentito era in Sudafrica e credo sia ancora lì".