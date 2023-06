Davide Frattesi è il nome più discusso del calciomercato. Ci sono diversi club sul centrocampista e in corsa c'è anche la Roma. Oggi Tiago Pinto è sbarcato a Milano per incontrare diversi club e agenti e al momento è in corso un incontro con Carnevali per parlare di Frattesi.







La valutazione è di circa 30 milioni di euro e i giallorossi hanno anche il 30% sulla rivendita. Ieri il club neroverde ha incontrato Giovanni Manna e il CFO della Juventus Francesco Calvo. I bianconeri pensano al classe 1999 per sostituire Rabiot. Su Frattesi c'è anche l'Inter.