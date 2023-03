Non solo Europa League. Dopo la bella vittoria casalinga per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad e in attesa del ritorno previsto per San Sebastian giovedì prossimo, latorna in campo nelall'Olimpico, contro ildi Alessio, in netta ripresa con due vittorie di fila dopo un periodo di crisi, ormai praticamente salvo e desideroso di fare bella figura contro un'altra big, dopo aver battuto Atalanta e Milan, grazie anche al rientro di Berardi e alla buona forma di Laurienté: i giallorossi saranno privi di Josè, a cui venerdì è stata confermata la squalifica di due turni rimediata per il litigo con il quarto uomo Serra contro la Cremonese, che gli farà saltare anche il derby, e di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti, entrambi infortunatisi in Europa. In panchina ci sarà il vice del portoghese, Salvatore Foti, mentre i protagonisti saranno Paulo Dybala, 8 reti finora ma in panchina all'inizio, e Tammy Abraham: l'obiettivo è quello di agguantare l'Inter a quota 50 ma soprattutto continuare la corsa Champions, quanto mai infuocata.La Roma ha perso solo una delle 19 sfide contro il Sassuolo in Serie A (9V, 9N), anche se ha vinto solo una delle ultime sei partite contro i neroverdi nella competizione (4N, 1P): 2-1 nel settembre 2021. Roma e Sassuolo hanno entrambe trovato la rete in otto delle nove sfide disputate all’Olimpico in Serie A; fa eccezione il pareggio per 0-0 del 6 dicembre 2020. Dopo il pareggio nella gara di andara (1-1, 9 settembre 2022), il Sassuolo potrebbe restare imbattuto in entrambe le sfide stagionali contro la Roma per la seconda volta in Serie A, dopo esserci riuscito nel 2020/21 con Roberto De Zerbi. La Roma ha trovato la rete nelle ultime 12 gare in Serie A e non registra una serie realizzativa più lunga in campionato sotto la guida di un singolo allenatore dalle ultime 21 partite della gestione Spalletti (dicembre 2016-maggio 2017). Nelle ultime sei giornate (dal 20° turno) il Sassuolo ha vinto quattro volte (1N), perdendo soltanto contro la capolista Napoli; solo gli stessi partenopei (15) hanno ottenuto più punti dei neroverdi (13) nel periodo in Serie A. Il successo contro la Juventus per 1-0 nell’ultima giornata è stata la nona vittoria della Roma con un solo gol di margine in questo campionato, nessuna squadra ha vinto più match col minimo scarto in questa Serie A (al pari dell’Inter). Dopo i successi contro Lecce e Cremonese, il Sassuolo potrebbe eguagliare la sua più lunga serie di vittorie nella gestione Dionisi in Serie A: tre successi consecutivi, come tra febbraio e marzo 2022 (vs Inter, Fiorentina e Venezia). L’unica delle tre triplette di Paulo Dybala in Serie A senza nemmeno un gol su rigore è stata contro i neroverdi il 17 settembre 2017 (Sassuolo-Juventus 1-3); l’attaccante della Roma non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime due presenze e da inizio 2023 non è mai rimasto tre gare di fila senza gol o assist in Serie A. Nell’ultima giornata Armand Laurienté ha realizzato il suo quinto gol su punizione diretta nelle ultime tre stagioni (dal 2020/21): nel periodo solo James Ward-Prowse (11) ha segnato di più da questa dinamica di gioco rispetto all’esterno del Sassuolo nei maggiori cinque campionati europei.: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham.Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurientè.