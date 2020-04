Il sito Footy Headlines ha "spoilerato" la nuova maglia della Roma per la stagione 2020/21, la cui presentazione è prevista per il mese di maggio. La nuova divisa riprenderà lo stile della famosa Pouchain del 1979/80, rinominata ‘maglia ghiacciolo’.



AS Roma 20-21 Home Kit Leaked - Design Not Continued On Sleeves: https://t.co/ev21vGNlPb