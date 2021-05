Tutte le strade portano a Maurizio Sarri per il futuro della panchina romanista. Per il tecnico il giocatore ideale con cui sostituire Dzeko sarebbe Milik, che ha già allenato durante la sua esperienza a Napoli. Il polacco tornerebbe volentieri in Serie A dopo l’esperienza al Marsiglia e qualche giorno fa si è scambiato alcuni sms con l'allenatore che lo aveva fortemente voluto alla corte di De Laurentiis e ora può ritrovarlo alla Roma. Lo riporta il Tempo.