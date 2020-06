Pau Lopez non è ancora pronto a tornare tra i pali della Roma. Come riportato da Il Tempo, molto probabilmente con la Sampdoria in porta ci sarà Mirante visto che Pau Lopez ha bisogno di qualche giorno in più per recuperare. Il problema al polso non è grave, ma delicato da superare sì. E nessuno vuole correre rischi in casa Roma visti i tanti impegni ravvicinati in programma alla ripresa.