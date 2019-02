La Roma si avvicina alla sfida contro il Porto di Champions League con due notizie contrastanti che arrivano dall'infermeria. Nel corso dell'allenamento di oggi, infatti, Kostas Manolas è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dando un forte segnale verso il pieno recupero per la convocazione in coppa.



Brutte notizie arrivano invece da Patrick Schick che, uscito infortunato dalla gara contro il Chievo, non sarà a disposizione di Di Francesco. La punta ceca ha subito un problema al flessore della coscia destra che non solo non gli ha consentito di allenarsi oggi, ma che sarà approfondito con esami clinici strumentali nei prossimi giorni.