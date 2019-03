Ritorno al gol per Patrik Schick, autore del 2-1 con cui la Roma ha battuto l'Empoli. Ecco le sue parole a Sky Sport nel post partita: "Pronto a parlare il ceco con Dzeko? Abbiamo ancora una settimana, ma è un vantaggio il fatto che lui parli anche il ceco. Il gol? Ero motivato, sono un attaccante e volevo fare gol. Sono felice della rete ma lo sono di più perché abbiamo vinto. Il mister mi ha detto di far vedere cattiveria e mentalità e di lavorare per la squadra. Oggi siamo andati in campo con questa mentalità, non è stata una partita bellissima ma i tre punti sono importanti. Il ruolo? Secondo me ogni attaccante fa meglio quando gioca con un compagno di reparto e non è solo con i difensori. Penso possa essere anche per Dzeko. Come sto? Era una partita fisica e io rientravo dopo esser stato fuori tre settimane. Ho preso un crampo dove mi sono fatto male e avevo paura di una ricaduta, alla fine ero quasi morto".