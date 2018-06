Dopo un anno quasi da dimenticare e qualche bagliore di classe purissima, Patrik Schick è pronto al riscatto. L’attaccante ceco però continua a sognare in grande, ed è già pronto a cambiare il corso della storia: “Ora ho 3 settimane di vacanza, ma riposerò solo per una settimana. Poi inizierò a lavorare da solo. Voglio essere pronto per la prossima stagione” ha raccontato dal ritiro con la nazionale ceca. Una fame di successo che lo spinge a dare il massimo, lasciandosi alle spalle tutti i problemi di una stagione che immaginava diversa.