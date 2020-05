Patrik Schick resterà in Germania. E la Roma potrà così incassare 25 milioni di euro circa, liberandosi in maniera definitiva di un calciatore pagato tre estati fa 42 milioni. Il club giallorosso, visto il periodo di difficoltà economica in tutti i settori e in ogni paese, sta concedendo uno sconto ai tedeschi: 25 milioni invece dei 29 pattuiti la scorsa estate in fase di cessione in prestito del ragazzo. L'operazione dovrà definirsi entro il 15 giugno, quando scadrà il tempo utile per far valere l'accordo trovato tra le parti. «Ora le due società dovranno trovare una soluzione - fa sapere Schick - e se arriverà, ne sarò felice. Andare al Lipsia è stata per me una decisione giusta».