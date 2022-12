Resta in bilico il futuro di Chris Smalling a Roma. Il difensore inglese è in scadenza a giugno, con Inter e Juventus pronte a farsi sotto. In caso di addio dell'ex United, Tiago Pinto valuta il nome di Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia . Sul classe 2000 c'è una folta concorrenza, italiana ed estera: anche il Milan lo segue con attenzione. Lo Spezia parte da una base d'asta di 15 milioni di euro.