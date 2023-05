Sul mercato si fa largo il nome di Francois Modesto come nuovo general manager dell'area sportiva della Roma in caso di addio di Tiago Pinto come riporta Repubblica. Il francese ha un profilo internazionale già strutturato e l’età giusta per ricoprire il ruolo. A soli 45 anni ha già vinto un campionato con il Nottingham Forest (in Championship) e quest'anno ha stupito tutti con il Monza, club neopromosso ora all'ottavo posto in classifica. Ma l'esperienza più lunga l'ha vissuta all'Olympiakos lavorando per 5 anni anni insieme a Lina Souloucou, attuale Ceo della Roma. Proprio il nuovo dirigente greco sarebbe il filo conduttore tra Modesto ed i Friedkin qualora Tiago Pinto ceda alla corte del Tottenham, che ha individuato nel portoghese il profilo giusto per sostituire Fabio Paratici.