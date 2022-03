La Roma è la regina dei calci da fermo: 11 gol su calcio d’angolo, 21 complessivi su palla inattiva, ben il 42% delle reti di Pellegrini e compagni sono arrivate in questo modo come riporta la Gazzetta dello Sport. La seconda squadra più prolifica da calcio d’angolo è l’Inter, con 9 reti, segnale che nessuno, quindi, è andato in doppia cifra come la Roma