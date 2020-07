Una stagione al Feyenoord è bastata a Marcos Senesi per attirare su di sé le attenzioni di mezza Europa. L’ex San Lorenzo, eletto miglior difensore dell’Eredivisie, piace anche alla Roma che ha già sondato il terreno con gli olandesi e con l’agente del giocatore come riporta ForzaRoma.info. Nelle mani dei giallorossi una carta importante, il cartellino di Karsdorp, che è stato proposto per arrivare all’argentino e che dopo la stagione in prestito firmerebbe volentieri per trasferirsi a Rotterdam in pianta stabile.





CIFRE - Il Feyenoord è già rassegnato a perdere il difensore. I problemi di liquidità costringeranno il club olandese ad accettare la proposta più allettante sul tavolo, ma la base d’asta è di quelle importanti: 20 milioni. Per questo motivo, al momento la trattativa con la Roma non decolla. Nonostante il placet di Advocaat per il ritorno di Karsdorp (anche al netto di diversi stop per infortunio), a Rotterdam preferirebbero monetizzare il più possibile la cessione. E le sirene inglesi che arrivano per il giocatore non aiutano.