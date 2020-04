Alessandro Florenzi, ex capitano della Roma, ora in prestito al Valencia, parla in diretta Instagram con Max Biaggi della sua permanenza in Spagna, che è in dubbio: "Non si capisce se la FIFA darà o meno il prolungamento dei prestiti. Teoricamente il 30 giugno finisce il contratto, non si sa cosa decideranno di attuare, se prolungare fino a fine campionato".



SU ROMA-BARCELLONA - "Al fischio finale sono andato da Alisson. Al gol di Manolas mi sono messo le mani in testa e sono rimasto fermo. Ti spiego perché: dopo il 4-1 avevamo delle strane sensazioni. Durante la settimana non ci sentivamo battuti, perché avevamo giocato una buona partita. Eravamo 25-26, di questi 24 ci credevano. C'era un giocatore che dalla mattina diceva che eravamo già usciti ed era Manolas, che ha fatto il gol decisivo. L’unico che non ci credeva. Noi alimentavamo questa possibilità. Nella Roma è stata la partita della vita".



SUL RITORNO COL LIVERPOOL - "Quando siamo arrivati con il pullman allo stadio sembrava di stare a Baghdad. E’ stato bellissimo, mi vengono ancora i brividi".