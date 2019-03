Maxime Gonalons non vuole tornare a Roma, l'obiettivo è restare a Siviglia. Lo conferma lo stesso centrocampista a As: "Il mio desiderio è rimanere qui, ma sono sotto contratto con la Roma e non voglio che questo adesso focalizzi la mia attenzione. Voglio giocare più partite possibili, aiutare la squadra e poi si vedrà. Ma sì, mi sento bene qui e perché non continuare? Ci saranno le trattative, vedremo. Monchi? Ci rivedremo molto presto. È un piacere che sia tornato, è stato lui a portarmi alla Roma, spero che continui a dare così tanto a questa squadra. Il fatto che Monchi sia tornato porterà certamente esperienza e calma. Tutto tornerà ad andare per il meglio".