La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo e nel mirino, tra gli altri, ha messo anche Xherdan Shaqiri. Oggi, dello svizzero del Liverpool, ne ha parlato Jurgen Klopp in conferenza stampa: "A dicembre e a gennaio abbiamo avuto la panchina pieni di bambini, meravigliosi bambini ma pur sempre bambini. Quindi, perché dovrei pensare di dare un giocatore a qualcuno? Non capisco questo. Non è una questione che riguarda Shaqiri o qualcuno d'altro, è una cosa che vale per tutti. Se qualcuno, poi, arrivasse da noi e ce lo chiedesse in maniera interessante, cosa che non è successa, forse, se lo vogliono disperatamente, noi ci pensiamo. Ma non c'è assolutamente, da parte nostra, la volontà di fare qualcosa".