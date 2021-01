Justin, esterno offensivo dell', di proprietà della, parla del suo futuro a sporbuzzer.de: "Voglio soprattutto stare in forma e fare bene in campo, poi le cose spesso si decidono da sole. Io qui sto molto bene, c’è la possibilità di rimanere ma devono mettersi d’accordo la Roma e il Lipsia"."L’ultimo anno è stato molto stressante per la testa, non siamo abituati a certe cose. Ho cercato di trovare del positivo in ogni cosa che ho fatto. Questi mesi sono fatti per passare il tempo con la famiglia e parlare molto. Sono una persona ottimista e credo che anche le difficoltà possano avere qualcosa di positivo"."È sempre un argomento, ma la gestisco molto bene. Personalmente non mi ha dato pressione perché non cerco disperatamente di dimostrare che sono migliore di mio padre. Mi motiva a mostrare le mie qualità. Da piccolo ho giocato all’Ajax, dove mio padre è stato per tanto tempo. Però non l’ho fatto grazie a lui, ma perché sono io un buon calciatore. A molti può essere sembrato che fossi lì grazie a lui e questo mi ha motivato molto a dimostrare al mondo che è solo merito mio e delle mie qualità se sono dove sono"."Era molto felice per me. Dopotutto, lui vuole che io sia felice e pensa che sia stata una mossa saggia andare via da Roma. Il Lipsia mi si addice molto bene e sono felice di essere qui. I ragazzi in squadra sono bravissimi, ho fatto molte amicizie. La qualità della squadra è molto alta, spero che riusciremo a conquistare molti traguardi insieme. Il trasferimento? E’ stato un po’ stressante, non solo perché è successo tutto nell’ultimo giorno di mercato. All’inizio non volevo lasciare Roma perché stavo già pensando alla nuova stagione e speravo che avrei potuto giocare di più. Quando l’offerta è arrivata dal Lipsia non ho dovuto pensarci due volte e ho preso la decisione molto velocemente".