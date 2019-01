Thiago Mendes può lasciare il Lille già in questo mercato di gennaio. La conferma arriva dall'allenatore della squadra francese, Christophe Galtier, che ha dichiarato a beIN Sports dopo la vittoria di ieri sera per 3-1 sul campo del Caen: "Sarei molto felice se restasse qui con noi, ma il nostro presidente Gerard Lopez gli ha già dato il via libera".

Il centrocampista brasiliano, classe 1992 ex San Paolo, ha un contratto fino a giugno 2022 e viene seguito con interesse dalla Roma.