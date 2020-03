Monchi, direttore sportivo del Siviglia, parla a goal.com in vista della sfida di Europa League contro il suo recente passato, la Roma: “Quando ho incontrato il presidente Pepe Castro, con Jesús Arroyo, mi è piaciuto tutto. Mi ha incoraggiato sentire che il club voleva continuare a crescere, essere all’avanguardia del calcio spagnolo ed europeo. Convincermi non è stato difficile, perché dopo averli ascoltati avevo le idee chiare: volevo tornare a casa mia. Sono stato qui per quasi 30 anni, ho vissuto tutto, come giocatore, come delegato, come direttore sportivo … È difficile da spiegare. Il mio rapporto con il club va oltre il lavoro: sono più ‘siviglista’ che direttore sportivo. A volte ti motiva e a volte ti pesa, ma cerco sempre di essere positivo”.



IL CUORE - “C’è sempre una frase che di solito uso molto: più che il cuore, mi batte lo stemma… C’è un legame col club e col sentimento ‘sivigliano’ ed è esattamente ciò che fa sì che chiunque ami questa società dia il massimo”.



EUROPA LEAGUE - “Vincerla per la sesta volta quest’anno sarebbe un sogno, toccare di nuovo il cielo con le mani. Un qualcosa di quasi impossibile, perché ogni volta vincere un torneo è sempre più difficile”.