Cambiare Fonseca, da subito. E' questo il pensiero di Roberto Pruzzo a Radio Radio: "​Se Allegri ha detto no alla Roma per il fatto della Champions, meglio così: l stare sulla panchina della Roma deve essere un onore. Partita condizionata dagli infortuni, il crollo è stato verticale, senza attenuanti, ma la squadra per sessanta minuti aveva retto, con il rimo tempo addirittura in vantaggio. Nella ripresa bisognava alzare un muro davanti al fortino, ed invece... Fonseca è ancora lì? Cambiare adesso sarebbe un bene per tutti. Non è più in grado di tenere su questa squadra".