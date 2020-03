Ruggiero Rizzitelli, in un'intervista a Leggo, descrive i suoi giorni di isolamento: “Sto vivendo questa situazione come tutti gli italiani, con un’ ansia mai provata. Ma non perché resto a casa eh, quello va fatto e basta. Ai nostri nonni veniva chiesto di andare in guerra, a noi di stare a vedere film. Sono preoccupato per i nostri cari”.Lo è meno per le sorti del campionato che – dopo l’ufficialità dell’annullamento dell’Europeo – riprenderebbe a maggio. “Tutto dipenderà dal virus, ma se ci sono le possibilità va fatto anche per non rovinare la stagione successiva.E’ una decisione che va presa senza interpellare nessuno, perché ognuno qui ha i suoi interessi.E prenda la decisione da sola“.Per Rizzitelli decisivo, dopo due mesi di stop, sarà il lavoro dei preparatori:“Partiranno tutti allo stesso modo, maBisogna cambiare lavoro per giocare un minicampionato da 12 giornate. I giocatori dovranno lavorare sulla rapidità, sulla breve distanza. Il lavoro a casa è importante, ma non è facile rispettarlo“.Vantaggi o svantaggi per la Roma che magari potrà sfruttare un calo dell’Atalanta dei miracoli? Ecco la risposta di Rizzi-gol: “Recupererai qualche giocatore, ma questo vale per ogni club. Tutto il resto è una incognita, una cosa così non si era mai vista. Sarà un campionato nuovo”.Infine la promessa: “Tornare sotto la Sud quando tutto sarà finito? Ma magari me lo chiedono, non ci penso un attimo. E’ stata una emozione unica sentire quel coro, quell’affetto. Non vedo l’ora di poter riabbracciare tutti, stringiamo i denti“.