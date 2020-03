Con la Bundesliga ferma come gli altri campionati europei, tempo di riflessioni anche per Schick. L’attaccante ceco ora al Lipsia stava facendo una grande stagione e il riscatto si stava avvicinando, garantendo quasi 30 milioni di euro alla Roma. Ora con lo stop al calcio, ogni programma è stato rimandato. Ma Patrik non cambia idea sulla scelta fatta in estate: “Quando ho lasciato la Repubblica Ceca il mio sogno era l’Italia e l’ho realizzato – ha raccontato a iSport.cz -. Ora sono attratto dall’Inghilterra, sono sincero. Però il Lipsia è stata una decisione giustissima per la mia carriera. Avevo parlato anche col Dortmund, Leverkusen e Schalke qui in Germania. In Inghilterra c’erano Everton, Crystal Palace e in Spagna il Valencia. Ma sentivo che il Lipsia mi desiderasse di più, mi piaceva lo stile di gioco e l’allenatore Nagelsmann. Ora sono sicuro di aver scelto bene”.