David Neres, fresco di rinnovo con l'Ajax fino al 2022, parla del suo futuro al De Telegraaf. La Roma lo ha seguito a lungo, mentre il Borussia Dortmund è pronto a offrire 33 milioni di euro per l'esterno dei Lancieri: "Mi soffermo sull'interesse di altri club solo se il mio agente mi dice che l'Ajax è pronto a trattare. Naturalmente ho letto sull'interesse del Borussia Dortmund, ma non ci penso. Concentro le mie attenzioni solo sull'Ajax. Ovviamente, però, mi lusinga il fatto che un grande club sia pronto a investire tanti soldi su di me. Significa che sono sulla strada giusta. Il rinnovo? Il club, con la sua offerta, ha dimostrato il suo apprezzamento. Per me è un incentivo a continuare a lavorare ancora più duramente per migliorare ancora".