Lorenzo Pellegrini è squalificato mentre Edin Dzeko partirà dalla panchina e ha comunque perso la fascia da capitano dopo il diverbio con Fonseca. A chi andranno i gradi contro la Juventus? Considerata pure l'assenza di Smalling non ci sono dubbi: toccherà a Bryan Cristante a prescindere dal ruolo in cui sarà impiegato (ieri è stato provato anche come trequartista).