Lo hanno cercato tutt’e due fin dall’inizio. Il gol? Macché!dopo meno di mezz’ora. Sul piano del gioco, tutt’altro. La Roma per un’ora lo ha giocato con i nervi, la Lazio con la testa e per questo lo ha vinto, scavalcando i giallorossi in classifica e riconquistando il. Alla squadra di Mourinho sarebbe servita un’altra qualità per riprendere il risultato.L’errore sul gol dell’1-0 farà felici i modaioli della costruzione dal basso:, che non è Cabrini e nemmeno Maldini, ma solo Ibanez,, Pedro gli è zompato sulla palla che è schizzata sui piedi di Felipe Anderson e dal brasiliano in rete. Nell’occasione,che ha indirizzato Ibanez verso l’errore. Il, a parte il gol e la traversa centrata dacol sinistro. Partita tattica? Sarà. Per noie a divertirsi sono stati solo i tifosi laziali, dopo la rete di, che anche con questo golIn quei 45' fatto qualcosa in più la Roma, almeno come conclusioni e possesso palla (57 per cento all’intervallo, 59 alla fine) ma se si esclude quella di Zaniolo nessuna davvero pericolosa., da destra a sinistra alla ricerca di Zalewski peraltro ben controllato da Lazzari; per quella di Sarri solo un attento controllo delle posizioni.Giro palla lento, passaggi ritardati, qualche imprecisione di troppo, insomma. Mancavano qualità, ritmo e velocità sia su un fronte che sull’altro.Ammonito dopo appena 8',è stato sostituito a inizio ripresa da Celik, ma la Roma è rimasta a tre in difesa, con una linea che si rompeva per seguire, a turno, l’attaccante laziale di riferimento fra le linee. Dopo 7' si è fermato Pellegrini (problema muscolare) e Mourinho ha scelto l’incoscienza di un ragazzino del 2003,. Altri 10' e altro cambio di Mou, perché la Roma proprio non ingranava: fuori Karsdorp dentro un esterno più offensivo e tecnico come, con Zalewski dirottato a destra. Scarseggiava il contributo dei migliori, Zaniolo dopo la traversa era quasi scomparso, Cristante sbagliava spesso i lanci, in quella fase di gara solo Smalling, col solito colpo di testa su angolo, ha provato ad avvicinarsi al gol. Poco dopo, puntuale l’intervento in scivolata disu Zaniolo a due passi dalla porta. La Lazio pensava solo a controllare, lo faceva senza tanti problemi, ma Sarri ha cercato lo stesso di immettere nuove energie con Hysaj al posto di Lazzari (problema a una spalla) e Cancellieri per Pedro (sfinito). Quando Luis Alberto ha cominciato a toccarsi una gamba, l’allenatore toscano ha preso lo spunto per far entraree irrobustire il centrocampo. Lo spagnolo stava chiedendo di aspettare per capire meglio come stava, l’allenatore invece non ha sentito ragioni e Luis Alberto si è arrabbiato non poco.La Roma era tutta nella metà campo laziale quando è partito il contropiede del giovane, ottima la sua conduzione di palla in velocità, tocco per Felipe Anderson, sinistro del brasiliano e paratona di. Non ha perso altro tempo Mourinho che ha rovesciato in campo tutto l’attacco a sua disposizione con(per Zalewski) al fianco die Matic per dare un po’ d’ordine al caos offensivo al posto di Camara. Ma come erano stati felici e fortunati i cambi contro il Ludogorets, stavolta non hanno portato a niente. Costretta ad attaccare,, sostenuta dai nervi più che dalle idee. La Lazio, invece, si è difesa con ordine, con l’aiuto degli esterni d’attacco, con l’equilibrio di(al primo derby da capitano), col sostegno dinamico di Basic, ma soprattutto con la padronanza in area grande e in area piccola di Romagnoli e il contributo di Casale. Per la difesa laziale, diciamo pure per il sistema difensivo laziale, un’altra grande prestazione con due dati significativi: nei primi 5 campionati europei,, 11 volte contro le 8 della Lazio, che non ha preso gol in 7 delle ultime 8 gare di Serie A. Nelle precedenti 31 partite era successo solo una volta. Per la serie “come si cambia”.Vicini al 90', è scoppiatafra le due panchine perché Radu aveva nascosto la palla a Rui Patricio per una rimessa laterale: spintoni fra una ventina di personaggi, giocatori, collaboratori, dirigenti, e ammonizioni per il portiere e il rumeno. Dopo quello scompiglio,Volavano palloni lunghi, alti, lenti e soprattutto inutili verso l’area laziale. Al 100' la Lazio ha portato a casa il derby ed è andata a festeggiarlo sotto la Nord insieme a Immobile, sempre in piedi in panchina come capitano-non giocatore.: 29' Anderson: Mancini (R), Lazzari (L), Vecino (L), Rui Patricio (R): Rui Patricio; Mancini (46' Celik), Smalling, Ibanez; Karsdorp (63' El Shaarawy), Cristante, Camara (73' Matic), Zalewski (73' Belotti); Zaniolo, Pellegrini (53' Volpato); Abraham..: Mourinho: Provedel; Lazzari (69' Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto (71' Basic); Pedro (69' Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni (84' Romero)..: Sarri: Orsato.