Con Fonseca ormai ai ferri corti con la squadra e con i risultati in campionato non più dalla sua parte, in casa Roma si lavora per un suo eventuale sostituto (in attesa di Ajax-Roma). In pole c'è sempre Sarri ma il gm Tiago Pinto ha sondato il terreno con l'entourage dell'ex laziale Sergio Conçeicao, oggi alla guida del Porto, per sentire l’eventuale disponibilità. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.