Il Real Madrid è sulle tracce di Alisson da tempo, ma arriva un veto eccellente al trasferimento del portiere della Roma nei Blancos: secondo ‘Don Balon‘, il capitano del club, Sergio Ramos, avrebbe detto ‘no’ all’acquisto del numero 1 per evitare che la squadra diventi una sorta di ‘clan’ di Neymar, che sta sponsorizzando il passaggio in Spagna dell’amico e compagno di nazionale. Le preferenze di Ramos per il sostituto di Keylor Navas andrebbero verso il proprio compagno di nazionale, David De Gea