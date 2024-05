Roma, se parte Dybala sale l'idea Soulè

Matias Soulé amico di Dybala e suo possibile successore. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l'argentino - che in questa stagione ha giocato in prestito al Frosinone ma è di proprietà della Juventus - è sulla lista del club giallorosso come possibile sostituto della Joya. Al momento Dybala sembra ancora saldo in sella alla Roma, ma senza Champions qualcosa potrebbe cambiare. E tra i preferiti per il post Paulo c'è proprio Soulé, che in questa stagione ha stupito con la maglia del Frosinone e che la Juve valuta non poco. Il giovane argentino ha giocato 38 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 11 gol.