Andrew Gravillon, difensore centrale classe 1998, si è fatto ammirare in questi primi 6 mesi di stagione con la maglia del Pescara, tanto da far muovere una società come la Roma per chiedere informazioni. I giallorossi devono peró desistere, vista la volontà dell’Inter di esercitare il diritto di recompra sul cartellino del giocatore che poi verrà girato in prestito di nuovo al Pescara dove concluderà la stagione. Oggi avverrà l’incontro tra i due club: da limare alcune formalità dell’accordo relative alla cifra che l’Inter pagherà per esercitare il diritto di recompra del cartellino del ragazzo.