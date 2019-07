Addio in vista, per Fred, al Manchester United. A riportarlo è la testata turca Fotomac, che spiega come il centrocampista abbia avuto 'colloqui positivi' con il Galatasaray. Pagato 52 milioni di sterline la scorsa estate, il 26enne ha deluso i Red Devils, ed è pronto a lasciare l'Inghilterra.