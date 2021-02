Non sarà in Serie A il futuro di Rui Silva. Il portiere, attualmente in forza al Granada e con il contratto in scadenza il prossimo giugno, giocherà ancora nella Liga spagnola essendo vicinissimo all’accordo con il Real Betis, ex squadra del romanista Pau Lopez. Il club andaluso avrebbe superato la concorrenza di diverse società, tra cui anche quella della Roma, a cui il portoghese era stato accostato diverse volte in passato.