Prima la doccia fredda nel derby, poi la serata horror contro lo Spezia. Due disfatte in cinque giorni rischiano di minare il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma, dopo settimane di risultati brillanti e prospettive confortanti. L’impatto post Coppa Italia è pesantissimo anche nelle previsioni dei betting analyst: con uno strappo improvviso nelle scommesse sugli esoneri, Fonseca, come riferisce agipronews, è passato dal 5,00 della settimana scorsa al 2,75 offerto stamattina sul tabellone, ed è ora nel gruppo degli allenatori più a rischio di tutta la Serie A. A incombere sul tecnico portoghese è ancora una volta l’ombra di Maurizio Sarri - già negli scorsi giorni il nome "caldo" dei bookmaker in caso di esonero - il cui arrivo a Roma è dato a 2,50.