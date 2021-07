Due giorni di anticipo. L'affare per Shomurodov è ormai chiuso tanto che domani mattina l'uzbeko arriverà nella capitale e sosterrà le visite mediche a Villa Stuart per poi spostarsi aTrigoria per la firma sul contratto e i primi test atletici. L'arrivo, inizialmente previsto per lunedì, sarà quindi anticipato visto che sono stati limati anche gli ultimi dettagli tra i due club. L'attaccante arriva dal Genoa per una operazione totale da 18 milioni tra prestito e riscatto che da diritto diventa obbligo dopo un tot (basso) di presenze. Shomurodov dovrebbe aggregarsi subito alla squadra in Portogallo. Per lui previsto un quadriennale da circa 2,3 milioni.