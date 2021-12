Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, parla a Dazn dopo la partita pareggiata contro la Sampdoria: "Quando vado in campo ho sempre voglia di fare gol".



SUL RUOLO - "Prima punta o mezzapunta? Per me in entrambe le posizioni va bene. Non ci sono problemi sia come prima o seconda punta".



SU MOURINHO - "Come mi trovo? Benissimo. Il mister ci dà sempre qualcosa di nuovo"