Non solo colpi in entrata - Wijnaldum e un nuovo difensore centrale saranno verosimilmente i prossimi - il mercato della Roma guarda anche alle uscite per riequilibrare la rosa di José Mourinho e i conti del club. Tra i giocatori con buonissime possibilità di fare le valigie a stretto giro di posta c'è Eldor Shomurodov, non convocato per la partita contro il Tottenham e in cerca di rilancio dopo un'annata in giallorosso partita con grandi aspettative ma terminata con pochissimo spazio di dimostrare il proprio valore.



I DETTAGLI - L'attaccante uzbeko, pagato 18 milioni di euro più bonus, è entrato prepotentemente nel mirino del Bologna, che in queste ultimissime ore ha sorpassato il Torino e ha raggiunto un'intesa di massima con la Roma. Operazione destinata a chiudersi con la formula del prestito con diritto di riscatto e che potrebbe essere definita, con tanto di visite e firma, all'inizio della prossima settimana. Perso Lucca, soffiato dall'Ajax, i rossoblù di Mihajlovic si consolano con Shomurodov.