Se la stagione si concludesse senza avere, centrato i traguardi previsti, il primo paletto che la Roma vorrebbe rispettare sarebbe quello di spendere denaro per acquistare giocatori solo di età inferiore ai 27 anni. Ma esistono, naturalmente, anche tanti ottimi calciatori più maturi. In questo caso, l’idea di base sarebbe diversa: prenderli in rosa o come prestiti oppure tesserarli da svincolati.Tra loro -secondo il Messaggero - c'è Jack Bonaventura, 31 anni ad agosto visto che a giugno scadrà il suo contratto col Milan e al momento le trattative sono ferme.