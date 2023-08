Era arrivato a Roma lo scorso 15 agosto, in tempo utile per collezionare i primi minuti in Serie A nell'esordio stagionale contro la Salernitana, ma per Renato Sanches la nuova avventura italiana presenta già il primo intoppo. Il calciatore portoghese si è fermato nell'allenamento odierno dopo aver avvertito un dolore muscolare e ha lasciato il campo anzitempo. Nelle prossime ore lo staff medico giallorosso svolgerà gli esami di rito per comprendere la gravità del problema e valutare le sue possibilità di essere impiegato sabato sera, per il secondo impegno in campionato contro l'Hellas Verona.



Il primo stop subito dal calciatore arrivato dal Paris Saint-Germain - insieme all'argentino Leandro Paredes - riaccende l'attenzione sulla formula con cui è stata conclusa l'operazione: prestito oneroso ad un milione di euro e diritto di riscatto a 15 che diventa obbligo nel caso in cui disputi il 60% delle partite totali di questa stagione.