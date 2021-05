Nelle scorse settimane il nuovo allenatore della Roma, José Mourinho, e Tiago Pinto, direttore sportivo dei giallorossi, hanno già parlato del profilo ideale per l'attacco. Come riportato da Sky Sport, ci sono stati già dei contatti per Belotti, il profilo è quello. Tiago Pinto ci sta ragionando. poi uno tra Dzeko e Mayoral resterà, per forza uno dei due e non entrambi.