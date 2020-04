Sulle tribune di Trigoria già si stropicciano gli occhi quando vedono giocare Claudio Cassano. Stesso ruolo di Fantantonio ma nessuna parentela, solo omonimia e stessa regione di provenienza. Stesse qualità? Presto per dirlo, ma siamo sulla buona strada. Attaccante (esterno o seconda punta) classe 2003 di Trani, nell'estate 2018 ha fatto il grande salto con il trasferimento nell'Under 17 della Roma. Quasi 40 gol e tanti assist per i compagni in due anni. Sterzate e doppi passi, in campo si esalta ed è la stellina della squadra. Sul ragazzo hanno già messo gli occhi la Fiorentina in Italia, ma anche Atletico Madrid e Salisburgo all'estero. La Roma vuole blindarlo e fargli firmare il primo contratto da pro, nei mesi scorsi erano stati avviati i primi contatti con gli agenti del giocatore Francesco Zotti e Paolo Paloni ma l'emergenza coronavirus ha bloccato tutto. Discorso rimandato a quando si tornerà alla normalità. Cassano è pronto al prossimo step della sua carriera: la Roma vuole tenerselo stretto, ma ci sono già tre club che l'hanno puntato.