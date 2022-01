Il mercato invernale è al gong finale e a meno di sorprese la Roma lo ha chiuso da tempo con Maitland-Niles e Oliveira. Le mire di Pinto si spostato all'estate: si continuano a seguire Florian Grillitsch e Granit Xhaka. Il primo andrà in scadenza di contratto e quindi si può prensere a costo zero. Il secondo è in uscita dall'Arsenal. Occhio poi all'asse col Valencia dove potrebbero finire Carles Perez e Diawara e arrivare l'ala portoghese Guedes assistito da Mendes. Mourinho ha infatti in mente una vera rivoluzione nella rosa.