Il primo acquisto ufficiale per la nuovadiè stato presentato alla stampa nella giornata di oggi. Il direttore generale dell'area tecnica Tiago Pinto ha fatto gli onori di casa per il portiere, acquistato per 11,5 milioni di euro più bonus dal Wolverhampton.ed è un orgoglio lottare per raggiungere gli obiettivi di questa squadra.Tutti i calciatori quando arrivano in un nuovo club sono lì per rispettare le aspettative. Io sono qui per lavorare e migliorare ogni giorno. Mi sto adattando alla squadra, sto imparando ogni giorno e mi sento bene, sono motivato ad aiutare questa squadra", ha dichiarato l'estremo difensore portoghese.sulla sua scelta: "E' un onore per me difendere quell'importanza. Tutti quando vanno in una nuova piazza vogliono fare del loro meglio, io da parte mia posso promettere il massimo impegno. Cercherò di ambientarmi il prima possibile con il gruppo perché solo tutti uniti possiamo raggiungere gli obiettivi che abbiamo".